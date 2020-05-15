2020-05-15T12:29:43+03:00
Общество

Михаил Исаев поручил открыть обновленный сквер имени Марины Расковой раньше запланированного срока

Граждане смогут попасть туда в начале сентября
Дарья Вострикова
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Сегодня, 15 мая, глава Саратова Михаил Исаев вместе с чиновниками проинспектировал, как идет реконструкция сквера имени Марины Расковой.

- В парке будет вся инфраструктура, разные спортивные зоны, зоны для активного отдыха, велодорожка. Здесь будет красивый пруд. Раньше он был заросший, сейчас его очистили. Ведут работы по укреплению береговой линии. В ближайшие дни завезут 2,5 километра поребрика для формирования тропинок и пешеходных зон. Этот парк будет нового стандарта, такого в городе еще не было. Задача у нас – открыть парк до 1 сентября, — рассказал Михаил Исаев.

Также здесь будет установлен памятник Герою Советского Союза Марине Расковой, его уже привезли из Энгельса в Саратов. Он находится на реконструкции. С этой просьбой к председателю Госдумы Вячеславу Володину обратились местные жители и получили поддержку.

Напомним, ранее глава города поручал завершить работы ко Дню города.

Реконструкция ведется в рамках проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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