2020-05-15T12:23:40+03:00
Происшествия

В Саратовской области трое мужчин в поле били жертву и вымогали долг

С каждым ударом сумма долга повышалась [видео]
Ольга Симонова
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В Саратовской области задержаны подозреваемые в вымогательстве.

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В Саратовской области полицейские задержали троих подозреваемых в вымогательстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, жители Татищевского района вывезли знакомого в поле. Они били его и требовали долг в 15 тыс. рублей.

- Избивая мужчину, подозреваемые повышали сумму долга. В конечном итоге она возросла до 100 тыс. рублей, — рассказал начальник УУР ГУ МВД по Саратовской области Владимир Харольский.

Весь процесс злоумышленники снимали на камеру.

После случившегося потерпевший пошел в полицию. Правоохранители задержали троицу. Те пояснили, что в момент преступления были пьяны.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело за вымогательство. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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