2020-05-15T12:03:39+03:00
Общество

Профессор рассказал о лечении Анастасии Заворотнюк вирусами

Ученые таким образом научились уничтожать раковые опухоли
Дарья Вострикова
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Анастасия Заворотнюк в числе добровольцев, которые испытывают эффективность нового метода лечения от ракаАнастасия Заворотнюк в числе добровольцев, которые испытывают эффективность нового метода лечения от ракаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал президенту РФ Владимиру Путину на совещании по развитию генетических технологий о новом способе лечения злокачественных опухолей. Метод экспериментальный, в числе добровольцев, которые его испытывают, актриса Анастасия Заворотнюк.

По словам заведующего лаборатории пролиферации клеток Александра Макарова, у нее злокачественная опухоль мозга. Родные Анастасии передали врачам образцы клеток ее опухоли и ученые подобрали вирусы, которые способны ее уничтожить. Однако в последний момент терапию отложили.

Член-корреспондент РАН, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал kp.ru о новом методе.

- Если вирус не болезнетворный, то его можно с успехом использовать в терапевтических целях: когда мы доставим вирус в опухоль произойдет массированное размножение вируса и опухолевая клетка гибнет. Опухолевые клетки научились защищать себя от иммунной системы — они «выключают» белок, который «сигналит», что клетка стала злокачественной. Возникает так называемая супрессия — подавление иммунного ответа в опухоли. А вирусы стимулируют выработку белков, которые эту супрессию снимают. В результате на опухолевые клетки наводится очень мощная реакция иммунной системы организма, которая завершает процесс онколиза — разрушения опухоли, — объяснил он.

Для лечения берут не патогенные энтеровирусы, выделенные из кишечника здоровых детей в возрасте до трех лет. Изготавливают инженерную селекцию и создают генно-модифицированные вирусы, которые обладают усиленными противоопухолевыми свойствами. Но это пока в ограниченном масштабе.

Петр Чумаков отметил, что метод эффективен для разных форм рака, люди после лечения живут по несколько лет, у многих из них даже нет опухоли. Пока неизвестно, это ремиссия или процесс, который вернется.

Лечат тех, от кого официальная медицина отказалась, уже несколько сотен человек. Они узнают о такой возможности по «сарафанному радио».

Петр Чумаков объяснил, почему лечение Анастасии Заворотнюк отложилось.

- Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо - тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует, — рассказал он.

Петр Чумаков добавил, что клетки из опухоли актрисы размножаются — можно сделать сколько угодно. А на их основе — вакцину. То есть заразить вирусом и ввести обратно в организм, это будет стимулировать противоопухолевый иммунитет. Но это только в случае, если Анастасия Заворотнюк снова обратится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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