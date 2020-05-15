Перед ремонтом тротуаров по Московскому шоссе КВС заменит водопровод

15 Май 2020 2020-05-15T11:57:29+03:00

Срок службы новых коммуникация составит не менее 50 лет

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По соглашению с администрацией города, компания «Концессии водоснабжения – Саратов» приступила к перекладке аварийных водопроводных коммуникаций по Московскому шоссе. Здесь дорожными службами города планируется ремонт тротуаров.

Замена стальной трубы диаметром d100 мм на современную полиэтиленовую d110 протяженностью 185 м включена в производственную программу КВС. Монтаж объекта будет произведен на участке от жилого дома №22 до №30 по Московскому шоссе. Позднее в рамках программы инициированной Вячеславом Володиным, здесь будут ремонтировать тротуары.

Срок эксплуатации новых водоводов составит не менее 50 лет.

Напомним, в этом году компанией уже заменены аварийные водопроводные сети в некоторых дворах по улицам Соборная, Стахановская, 7-я Нагорная, Ростовская, Клочкова, Майская, по Крымскому проезду, и др.

ИСТОЧНИК KP.RU