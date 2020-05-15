Пьяный байкер из Аткарска угрожал полицейскому

15 Май 2020 2020-05-15T11:33:52+03:00

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В Аткарске Саратовской области местного жителя обвиняют в угрозах по отношению к представителю власти, а также управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 31-летний мужчина уже был судим.

Вечером 9 марта экипаж ГИБДД остановил в Аткарске мотоциклиста без шлема. Кроме того, полицейские заподозрили, что байкер пьян, что подтвердило медосвидетельствование на месте.

По базе данных его личность была установлена. Оказалось, что 31-летний мужчина трижды судим за нарушения ПДД. Его повезли в отдел полиции, чтобы составить протокол.

По версии следствия, мужчина, находясь на переднем сиденье патрульной машины, начал угрожать полицейскому.

На предварительном следствии гражданин признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU