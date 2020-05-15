15 Май 2020 2020-05-15T11:14:53+03:00

Всего за сутки зарегистрировано 113 новых заболевших

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Сегодня, 15 мая, обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.

Выяснилось, что больше всего зараженных в Саратове — 318, на втором месте по количеству Ершовский район — 135, на третьем месте Красный Кут с 96 зарегистрированными случаями.

За прошедшие сутки значительный рост заболевших зафиксирован в Краснокутском и Самойловском районах — 18 и 14 соответственно.

- Такие показатели обусловлены выявлением контактных очагов, — сообщили в оперативном штабе Саратовской области.

Всего за сутки зарегистрировано 113 новых заболевших. Таким образом, количество зараженных в регионе — 1 526 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU