Юлия Литневская вместе с жителями следит за восстановлением мемориала работникам САЗ

15 Май 2020 2020-05-15T11:19:44+03:00

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Депутат Саратовской областной думы, координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская посетила мемориал погибшим в Великую Отечественную войну работникам Саратовского авиазавода.

- Следить за сохранностью памятников, которые увековечивают великий подвиг наших соотечественников, подаривших всем жителям страны мирное небо над головой, важно не только накануне праздничных дат, это должна быть постоянная работа, — заявила Юлия Литневская.

Памятник установили в 1969 году, с такой инициативой вышли работники завода. Однако в начале тысячелетия его демонтировали, и лишь в 2009 году он был открыт, фактически воссоздан заново.

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Сейчас начались работы по облицовке стелы стойким материалом вместо плитки. Пока работы были приостановлены, от жителей поступили жалобы, что монумент находится в плохом состоянии. В связи с этим был организован выезд на место заместителя главы администрации Заводского района Николая Панова. Сейчас составлен график ремонтных работ с указанием конкретных сроков исполнения. Выполнен демонтаж старой облицовки, уже сегодня начнется восстановление надписей и шлифовка основания стелы.

Планируется, что памятник будет облицован мрамором, что придаст ему долголетие. Так как работы будут вестись ежедневно, то подрядчик планирует завершить их за две недели.

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- Мемориал несет в себе память о героизме работников авиационного завода, что особенно важно в год 75-летия Великой Победы. Но нам нельзя вспоминать об этом только накануне 9 мая, важно, чтобы состояние объектов памяти ни в какое время не вызывало вопросов. Это часть нашей истории, которой мы гордимся, бережно передаем нашим детям и внукам. Вместе с жителями продолжим следить за качеством проводимых на данном объекте восстановительных работ. Уверена, это мотивирует подрядчика и представителей районной власти уделить памятнику самое пристальное внимание и сохранить память о погибших в годы войны саратовцах. А всем вместе нам надеяться на присвоение Саратову статуса «Город трудовой доблести», во имя подвига наших земляков, — уверена Юлия Литневская.

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ИСТОЧНИК KP.RU