Жительница Энгельсского района потеряла 50 тыс. рублей при попытке устроиться сиделкой
Жительница Энгельсского района разместила на сайте в интернете объявление о своей готовности работать сиделкой.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей позвонил якобы работодатель и даже предложил деньги вперед.
Для этого нужно было только подойти к банкомату и совершить несколько действий.
После этого у доверчивой женщины с карты пропали 50 тыс. рублей, которые она, как выяснилось, перевела на чужой счет. Гражданка поняла, что стала жертвой мошенников.
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ИСТОЧНИК KP.RU