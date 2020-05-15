Жительница Энгельсского района потеряла 50 тыс. рублей при попытке устроиться сиделкой

15 Май 2020 2020-05-15T11:11:44+03:00

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Жительница Энгельсского района разместила на сайте в интернете объявление о своей готовности работать сиделкой.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей позвонил якобы работодатель и даже предложил деньги вперед.

Для этого нужно было только подойти к банкомату и совершить несколько действий.

После этого у доверчивой женщины с карты пропали 50 тыс. рублей, которые она, как выяснилось, перевела на чужой счет. Гражданка поняла, что стала жертвой мошенников.

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ИСТОЧНИК KP.RU