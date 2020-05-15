2020-05-15T11:04:58+03:00
Происшествия

В Энгельсе задержали полицейского при получении взятки за прекращение расследования ДТП

По версии следствия, он согласился приостановить дело за 60 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в получении взятки в значительном размере.

По предварительной версии, старший следователь отдела полиции расследовал дело о нарушении правил дорожного движения в Воскресенском районе, возбужденное в отношении неустановленного гражданина. Причем авария привела к травмам трех человек.

В Энгельсе 29 апреля он получил взятку в сумме 60 тыс. рублей через посредника, чтобы приостановить следствие якобы по причине отсутствия обвиняемого. Потом это могло бы привести к закрытию дела за истечением сроков давности.

Однако после получения денег следователя задержали сотрудники УФСБ и отдела собственной безопасности полиции.

Сейчас расследование продолжается. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области проводится служебная проверка. Если вина сотрудника ОВД будет доказана, то он будет уволен и понесет наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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