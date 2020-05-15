Житель Ершовского района ответит за избитую до смерти в ссоре сожительницу

15 Май 2020 2020-05-15T11:02:09+03:00

От полученных травм гражданка умерла в больнице

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Расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Ершовского района подошло к концу.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия, 7 марта он поссорился со своей 33-летней сожительницей. Пара находилась в квартире на Мелиоративной улице.

Мужчина начал бить возлюбленную кулаками по голове, а когда та упала, еще и ногами по телу.

За помощью к врачам пострадавшая решила не обращаться, но на следующее утро ей стало плохо, и «скорая» госпитализировала женщину в больницу.

Из-за полученных травм 10 марта гражданка скончалась. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной ее смерти стала тупая травма головы.

Еще до окончания следствия обвиняемый признал свою вину, он находится под стражей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU