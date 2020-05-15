Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 15 мая 2020: федеральный штаб подтвердил данные по региону

15 Май 2020 2020-05-15T11:00:27+03:00

За сутки в регионе выявлено 113 случаев коронавируса

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Сегодня, 14 мая, федеральный штаб подтвердил данные областного о 113 заболевших коронавирусом.

Всего в Саратовской области зафиксировано 1 526 случаев коронавируса, она вошла в топ-10 регионов по числу заражений за сутки. На первом месте Москва — 4 748 случаев.

За сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 113 летальных исходов, выздоровели 4 696 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU