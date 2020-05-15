2020-05-15T10:26:05+03:00
Общество

В Саратове будут аномально холодные выходные

Тепло не будет баловать местных жителей до 20 мая
Дарья Вострикова
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В Саратове ожидается непогода и холод в выходные.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, в ночь с 15 на 16 мая будет 5-7 градусов тепла, завтра днем всего 14-16 градусов. Следующей ночью столбик термометра опустится до +6…+8 градусов, в воскресенье ожидается +16…+18 градусов и дождь.

Ветер будет дуть оба дня с северо-запада: в субботу со скоростью 5-10 м/с, на следующий день — 6-11 м/с, порывы достигнут 15 м/с.

Начало следующей недели также обещает быть холодным — в понедельник ожидается всего 12-17 градусов тепла, во вторник и среду 10-15 градусов тепла, а также дожди.

Виной этому атлантический циклон.

Температура ниже климатической нормы, в пределах 3-5 градусов.

В области тепло тоже не будет — в Левобережье этой ночью будет небольшой дождь, по ночам столбик термометра опустится до +3…+8 градусов, при прояснении в Правобережье будут заморозки 0-2 градуса в воздухе на поверхности почвы. В субботу ожидается 12-17 градусов тепла, в воскресенье — +14…+19 градусов, местами дождь. Ветер в оба выходных будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, в воскресенье его порывы достигнут 15 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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