Олег Костин устроил разнос саратовским главврачам из-за выплат медикам

15 Май 2020 2020-05-15T10:29:11+03:00

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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сегодня, 15 мая, обрушился с критикой на подчиненных. Он потребовал разобраться в ситуации со стимулирующими выплатами медикам, которые работают с коронавирусной инфекцией.

Видео слов Олега Костина выложено на официальной странице Минздрава в соцсети Instagram.

Олег Костин напомнил, что на Минздрав и главных врачей возложена персональная ответственность за выплаты. Они регулируются постановлениями правительства РФ, министр потребовал от каждого выучить документы наизусть.

- Ни один работник не должен остаться без выплат. Допускаю небольшие перекосы в связи со сложностью больших расстояний, территорий, человеческих факторов, но не допускаю, что кто-то будет забыт, — заявил Олег Костин.

Он напомнил, что в регионе создана специальная горячая линия для медиков, по которой можно узнать о выплатах. Она работает по будням по телефону 8(845-2) 39-18-24.

Олег Костин потребовал собрать коллективы и сообщить, что оставшиеся деньги сотрудники получат уже сегодня. Причем предполагается частичная выплата авансом.

- Если будут звонить по горячей линии и скажут, что главный врач с ними не встречался и ничего не говорил, значит главный врач просто не хочет работать главным врачом, — подчеркнул министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU