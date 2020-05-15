Балашовца подозревают в избиении пенсионерки до смерти

15 Май 2020 2020-05-15T10:02:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 13 мая в балашовскую больницу поступила 81-летняя женщина с многочисленными травмами, которая вскоре скончалась.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, судебно-медицинское исследование показало, что ее не стало из-за тупой травмы грудной клетки с переломами ребер.

По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью женщины, что повлекло смерть по неосторожности, задержан 46-летний местный житель.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела в отношении него продолжается, обстоятельства устанавливаются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU