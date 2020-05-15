Балашовца подозревают в избиении пенсионерки до смерти
Вечером 13 мая в балашовскую больницу поступила 81-летняя женщина с многочисленными травмами, которая вскоре скончалась.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, судебно-медицинское исследование показало, что ее не стало из-за тупой травмы грудной клетки с переломами ребер.
По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью женщины, что повлекло смерть по неосторожности, задержан 46-летний местный житель.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Расследование уголовного дела в отношении него продолжается, обстоятельства устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU