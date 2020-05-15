В Балашове 12 пожарных тушили квартиру на Нефтяной улице

15 Май 2020 2020-05-15T09:55:50+03:00

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Вчера, 14 мая, в 20:07 12 пожарных и три единицы техники выехали тушить квартиру в пятиэтажке на Нефтяной улице в Балашове.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, полыхали вещи, причиной этого стало неосторожное обращение с огнем.

Возгорание на площади 2 кв. м ликвидировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU