В Балашове 12 пожарных тушили квартиру на Нефтяной улице
Горели вещи
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Вчера, 14 мая, в 20:07 12 пожарных и три единицы техники выехали тушить квартиру в пятиэтажке на Нефтяной улице в Балашове.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, полыхали вещи, причиной этого стало неосторожное обращение с огнем.
Возгорание на площади 2 кв. м ликвидировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU