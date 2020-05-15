В Марксовском районе фирму оштрафовали на 50 тыс. рублей за трудоустройство бывшего полицейского
Прокуратура выявила нарушение соблюдения законодательства о государственной службе и противодействии коррупции в Марксовском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, бывшего полицейского трудоустроили охранником в ОАО «Алтаец», но на прежнее место работы в установленный законом десятидневный срок об этом никто не сообщил.
В отношении организации возбудили дело об административном правонарушении. По решению суда юридическое лицо оштрафовано на 50 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU