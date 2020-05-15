2020-05-15T09:52:02+03:00
Общество

Зелеными насаждениями в Саратове займется отдельная структура мэрии

Таков итог встречи мэра Михаила Исаева и общественников
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На встрече с общественниками мэр заявил о создании новой структуры по охране и учету зеленых насажденийНа встрече с общественниками мэр заявил о создании новой структуры по охране и учету зеленых насаждений
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Накануне, 14 мая, Михаил Исаев обсудил с экологами и общественниками вопросы сноса аварийных деревьев и восстановления зеленого фонда.

Вопросы обновления деревьев в городе, которое проводится в рамках благоустройства, вызвали бурную реакцию у общественных организаций, СМИ и в соцсетях.

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Исаев отметил, что на протяжении 20 лет в городе не было службы, которая бы занималась формированием крон деревьев, их спилом и опиловкой. В результате часть зеленых насаждений значительно переросла, часть несет угрозу безопасности как гражданам, так и их имуществу.

Статистику случаев причинения ущерба упавшими деревьями представил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко. Так, в 2019 году городской службой спасения было осуществлено 292 выезда на места, где произошло падение насаждений. В результате этого поврежден 21 жилой дом, 54 автомобиля, 12 ЛЭП, 14 газопроводов. Кроме того, пострадал один человек. За четыре месяца этого года уже совершено 39 выездов на места падения деревьев. В 2018 году к администрации города было выставлено исков на сумму 3 млн 300 тыс. рублей, в прошлом году — 4 млн 100 тыс. рублей, а в 2020 — уже 3,5 млн рублей.

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На первом месте стоит безопасность горожан и их имущества, заметил Исаев, Поэтому обновление старых деревьев будет продолжено.

- Мы проанализировали, что город сделал для озеленения. Оказалось, что зеленые насаждения не приобретались несколько лет. В прошлом году мы сделали первый шаг – приобрели 700 деревьев. В этом году — 1 тыс. штук. Но мы понимаем, что нам необходимо каждый год высаживать примерно от 3 тыс. деревьев, чтобы воссоздать необходимое их количество, — признал глава областного центра.

Экологи и общественники предложили создать отдельную структуру, которая занялась бы охраной зеленых насаждений, включив в нее экспертов по этому направлению. По мнению общественников, необходим также дендроплан. Этот документ должен объяснять любому горожанину в каком месте разрешено посадить дерево, какую породу можно посадить и кто в дальнейшем будет за ним ухаживать.

Михаил Исаев рассказал, что специальная комиссия по зеленым насаждениям вскоре будет выведена из комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, передана в новую структуру. Положение о создании данного подразделения будет обсуждаться с общественностью. Оно займется учетом и дальнейшим развитием зеленых территорий города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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