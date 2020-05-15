Жители Поливановки до вечера остались без воды
Водоснабжение обещают вернуть до 18:00
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Сегодня, 15 мая, в Саратове без воды остались жители 1-й Елшанской улицы, 1, 2 и 3-й Речной, на участке от улицы Победы до Маяковского, а также жители улицы Победы.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с работами на коммуникациях.
Водоснабжение вернут ориентировочно до 18:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU