Жители Поливановки до вечера остались без воды

15 Май 2020 2020-05-15T09:24:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 мая, в Саратове без воды остались жители 1-й Елшанской улицы, 1, 2 и 3-й Речной, на участке от улицы Победы до Маяковского, а также жители улицы Победы.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с работами на коммуникациях.

Водоснабжение вернут ориентировочно до 18:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU