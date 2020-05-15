2020-05-15T09:26:38+03:00
Общество

Сегодня главврач больницы в Саратове Евгений Ковалев празднует день рождения

Ему исполнилось 38 лет
Дарья Вострикова
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Сегодня, 15 мая, главврач Саратовской городской клинической больницы №1 Евгений Ковалев отмечает 38-летие.

Он родился в Уральске, в 2007 закончил СГМУ по специальности «Лечебное дело», работал там же врачом-ординатором кафедры «Экономика и управление здравоохранением и фармацией». Учился в НИ «Высшая школа управления» и Малой академии госуправления Саратовской области, созданной на базе ПАГС имени Столыпина.

В 2009 году закончил ординатуру СГМУ, курс по специальности «Организация здравоохранения, общественное здоровье». В 2011 прошел профпереподготовку в СГСЭУ по программе «Менеджмент в сфере здравоохранения». В 2012 окончил заочное обучение в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Евгений Ковалев имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

В 2009 его назначили заместителем главного врача по организационно-методической работе клинической больницы №3 СГМУ. С мая 2009 по май 2016 года Евгений Ковалев работал главврачом ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №5», а по окончанию этого времени и до октября 2019 года был главврачом ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн».

В 2007 году избран депутатом Саратовской областной думы четвертого созыва, в 2017 — шестого, с июля 2019 возглавляет комитет по социальной политике думы.

Женат и воспитывает троих детей, является членом партии «Единая Россия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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