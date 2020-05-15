2020-05-15T09:28:22+03:00
Происшествия

В квартире на Геофизической сгорела пенсионерка

Пожар произошел ночью на пятницу
Екатерина Семенова
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Возгорание произошло на пятом этаже. Фото СУ СКР по Саратовской областиВозгорание произошло на пятом этаже. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Кировском районе Саратова на пожаре погибла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, около трех часов ночи загорелась квартира на пятом этаже дома на Геофизической улице.

После тушения огня обгоревшее тело 71-летней хозяйки было найдено в кровати.

Тело женщины было найдено в кровати. Фото СУ СКР по Саратовской области

Тело женщины было найдено в кровати. Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи СКР осмотрели место происшествия. Предполагается, что огонь мог вспыхнуть из-за неисправного электроприбора. После экспертиз будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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