В квартире на Геофизической сгорела пенсионерка

15 Май 2020 2020-05-15T09:28:22+03:00

Возгорание произошло на пятом этаже. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Кировском районе Саратова на пожаре погибла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, около трех часов ночи загорелась квартира на пятом этаже дома на Геофизической улице.

После тушения огня обгоревшее тело 71-летней хозяйки было найдено в кровати.

Тело женщины было найдено в кровати. Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи СКР осмотрели место происшествия. Предполагается, что огонь мог вспыхнуть из-за неисправного электроприбора. После экспертиз будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU