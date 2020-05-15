2020-05-15T09:22:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 мая 2020: 113 новых случаев

Лидирует областной центр, общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области перевалило за полторы тысячи
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СаратовСаратовФото: Алексей БУЛАТОВ
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На 9:00 15 мая в регионе зарегистрировано 113 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования. Таковы оперативные данные штаба при правительстве области по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 1 526 человек. Выздоровело с начала эпидемии 359 человек, за сутки — 34.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 29, Краснокутский район — 18, Самойловский — 14, Энгельсский — 8, Ртищевский и Советский — по 6, Марксовский и Питерский — по 5, Ершовский и Балаковский — по 3, Вольский, Пугачевский, Балашовский, Калининский и Аркадакский — по 2, Аткарский, Новоузенский, Петровский, Красноармейский, Турковский, Лысогорский — по 1. Значительный рост в Краснокутском и Самойловском районах связан с выявлением контактных очагов.

География распространения коронавируса в Саратовской области

География распространения коронавируса в Саратовской области

Среди заболевших 64 контактных лица, шестеро прибывших с других территорий с признаками ОРВИ, 43 с неустановленным источником заражения.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 19, с признаками ОРВИ — 31, с бессимптомным течением — 63.

Среди вновь выявленных детей до 14 лет нет. Возрастной состав заболевших:

- 15-17 лет — 1 человек;

- 18-19 лет — 2 человека;

- 20-29 лет — 5 человек;

- 30-39 лет — 24 человека;

- 40-49 лет — 16 человек;

- 50-59 лет — 22 человек;

- старше 60 — 27 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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