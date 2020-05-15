2020-05-15T09:01:35+03:00
Происшествия

На пожаре под Саратовом погибли мать и маленький сын

Отец с годовалой дочкой госпитализированы
Екатерина Семенова
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В Саратовском районе на пожаре погибли женщина и ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в поселке Хмелевский.

Предварительно установлено, что около 02:30 в ночь на пятницу 15 мая загорелась комната одноэтажного 6-квартирного дома. Погибли 38-летняя женщина и трехлетний сын. Кроме того, госпитализированы 44-летний муж и годовалая дочка.

Следователи СУ СКР осмотрели место происшествия. Предположительно, очаг возгорания мог быть в прихожей.

Назначены экспертизы. По итогам будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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