На пожаре под Саратовом погибли мать и маленький сын

15 Май 2020 2020-05-15T09:01:35+03:00

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В Саратовском районе на пожаре погибли женщина и ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в поселке Хмелевский.

Предварительно установлено, что около 02:30 в ночь на пятницу 15 мая загорелась комната одноэтажного 6-квартирного дома. Погибли 38-летняя женщина и трехлетний сын. Кроме того, госпитализированы 44-летний муж и годовалая дочка.

Следователи СУ СКР осмотрели место происшествия. Предположительно, очаг возгорания мог быть в прихожей.

Назначены экспертизы. По итогам будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU