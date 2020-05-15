На пожаре под Саратовом погибли мать и маленький сын
В Саратовском районе на пожаре погибли женщина и ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в поселке Хмелевский.
Предварительно установлено, что около 02:30 в ночь на пятницу 15 мая загорелась комната одноэтажного 6-квартирного дома. Погибли 38-летняя женщина и трехлетний сын. Кроме того, госпитализированы 44-летний муж и годовалая дочка.
Следователи СУ СКР осмотрели место происшествия. Предположительно, очаг возгорания мог быть в прихожей.
Назначены экспертизы. По итогам будет принято процессуальное решение.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU