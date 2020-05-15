Самоизоляция в Саратове: количество дежурных групп в детсадах выросло до 55
Работают 37 учреждений
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Сегодня, 15 мая, в Саратове во время самоизоляции работают 55 дежурных групп в 37 детсадах, несколько дней назад их было 42.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, граждане привели в учреждения 485 детей.
Сначала малышам померили температуру, а потом запустили в помещения.
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ИСТОЧНИК KP.RU