2020-05-15T08:55:42+03:00
Общество

В закрытом на карантин Ершовском районе по домам стариков ходят люди под видом газовиков

Незваные гости могут занести коронавирус к пожилым людям
Ольга Симонова
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Сокорная Балка Ершовского района. Фото сайта Большая Саратовская ЭнциклопедияСокорная Балка Ершовского района. Фото сайта Большая Саратовская Энциклопедия
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В «Комсомольскую правду» — Саратов» обратилась читательница, которая рассказала, что в закрытом на карантин из-за коронавируса Ершовском районе по домам ходят неизвестные под видом газовиков.

- Мои пожилые бабушка и дедушка проживают в селе Сокорная Балка. Сегодня к ним в деревню заявилась группа молодых людей якобы для заключения договоров на газовое обслуживание. Обманывают всех, что карантин закончился. Доверчивые старики пускают их в дом, — рассказала Виктория Раевская.

Девушка боится, что помимо того, что это могут быть мошенники, пожилым людям могут занести коронавирус, ведь район закрыт на карантин, там большое число заболевших (по данным на утро 14 мая — 132 — прим. ред) и их количество продолжает расти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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