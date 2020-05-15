В закрытом на карантин Ершовском районе по домам стариков ходят люди под видом газовиков

15 Май 2020 2020-05-15T08:55:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В «Комсомольскую правду» — Саратов» обратилась читательница, которая рассказала, что в закрытом на карантин из-за коронавируса Ершовском районе по домам ходят неизвестные под видом газовиков.

- Мои пожилые бабушка и дедушка проживают в селе Сокорная Балка. Сегодня к ним в деревню заявилась группа молодых людей якобы для заключения договоров на газовое обслуживание. Обманывают всех, что карантин закончился. Доверчивые старики пускают их в дом, — рассказала Виктория Раевская.

Девушка боится, что помимо того, что это могут быть мошенники, пожилым людям могут занести коронавирус, ведь район закрыт на карантин, там большое число заболевших (по данным на утро 14 мая — 132 — прим. ред) и их количество продолжает расти.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU