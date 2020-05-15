В Саратове наркоман по имени Иван украл у бизнесмена 175 тыс. рублей
В отдел полиции Волжского района Саратова с заявлением о краже обратился 33-летний предприниматель.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 12:00 29 апреля до 12:00 30 апреля он пил спиртное в своей квартире со знакомым по имени Иван.
После застолья бизнесмен недосчитался 175 тыс. рублей.
Предполагаемого подозреваемого задержали, им оказался безработный 46-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за преступление, связанное с наркотиками.
Он признался, что взял чужие средства и потратил их на себя.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU