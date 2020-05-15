В Саратове наркоман по имени Иван украл у бизнесмена 175 тыс. рублей

15 Май 2020 2020-05-15T08:23:00+03:00

Мужчина во всем признался

Изменить размер текста: A A

В отдел полиции Волжского района Саратова с заявлением о краже обратился 33-летний предприниматель.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 12:00 29 апреля до 12:00 30 апреля он пил спиртное в своей квартире со знакомым по имени Иван.

После застолья бизнесмен недосчитался 175 тыс. рублей.

Предполагаемого подозреваемого задержали, им оказался безработный 46-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за преступление, связанное с наркотиками.

Он признался, что взял чужие средства и потратил их на себя.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU