В аварии в Татищевском районе пострадали два человека

15 Май 2020 2020-05-15T08:21:55+03:00

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Вчера, 14 мая, в 11:50 на 231-м км трассы, ведущей из Тамбова в Саратов, в Татищевском районе случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 48-летний водитель «Лада-111830» ехал в областной центр, но потерял управление, из-за чего машина опрокинулась в кювет.

Мужчину вместе с 49-летней пассажиркой доставили с травмами в больницу. Им назначили амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU