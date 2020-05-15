2020-05-14T22:51:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 15 мая 2020 года: очаг в Новоузенском районе

За сутки число заразившихся коронавирусом в Саратове выросло на 96 человек
Екатерина Семенова
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Карта распространения коронавируса в Саратовской областиКарта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова
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В Саратовской области за сутки 14 мая выявлено еще 96 случаев заражения корнавирусом.

Всего в области заразились 1 413 человек.

По данным оперативного штаба, зарегистрирован очаг в Новоузенском района. Там за день прибавилось сразу 13 больных.

Выздоровело с начала эпидемии 325 человек. Скончались 27. Причем из них семь от коронавируса, а остальные из-за иных тяжелых заболеваний.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 14 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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