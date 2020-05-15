В Энгельсе сотрудника колонии приговорили к семи годам

15 Май 2020 2020-05-14T22:59:37+03:00

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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор бывшему сотруднику колонии №2 УФСИН.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Было установлено, что инспектор колонии купил в Энгельсе растительный наркотик и принес его на работу, чтобы продать. Однако его задержали на КПП учреждения во время совместной операции отдела собственной безопасности УФСИН и УФСБ. Сверток с запрещенным веществом был найден при нем.

Суд отправил его в колонию строгого режима на семь лет. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU