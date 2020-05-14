2020-05-14T22:42:19+03:00
Общество

Стало известно, сколько заработали прокурор, руководитель СКР по Саратовской области и их замы

Опубликованы сведения о доходах
Екатерина Семенова
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Опубликованы сведения о доходах за 2019 года руководителей прокуратуры и СУ СКР по Саратовской области.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ведомствах.

Первый заместитель руководителя СУ СКР региона Олег Мезрин задекларировал доход в сумме 3 481 011,43 рубля. У него в собственности имеется автомобиль Volkswagen Touareg и квартира.

Заместитель руководителя Дмитрий Петряйкин за прошлый год получил 2 565 135,03 рубля. Он владеет автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, земельным участком и двумя квартирами в разных долях с супругой и ребенком. Жена заработала 447 091,31 рубля.

Прокурор области Сергей Филипенко заработал за год 3 590 699,62 рубля. У него есть квартира, но нет машины. Супруга получила доход 518 162,72, у нее нет собственной недвижимости, но есть машина Lexus RX200t.

Первый заместитель прокурора Иосиф Минеев получил годовой доход 3 049 792,95 рубля. Он владеет только квартирой. Его супруга — обладательница садового домика и двух земельных участков. Ее доход составил 119 694,86 рубля.

Геннадий Анисимов, первый заместитель прокурора задекларировал 2 840 640,46 рубля, автомобиль Kia Mohave, квартиру и машиноместо. Его супруга заработала 1 571 252,17 рубля, у нее есть земельный участок, жилой дом и квартира.

Зампрокурора Павел Мельник получил за год 2 744 756,02 рубля, у него два автомобиля Toyota Camry, земельный участок и хозпостройка. А у жены автомобиль Мицубиси ASX, квартира и участок. Ее доход составил 900 000 рублей.

Заместитель прокурора Андрей Корноваров заработал 1 993 544,77 рубля. У него имеется автомобиль Мицубиси Outlander, земельный участок, садовый домик и квартира. Супруга задекларировала 621 602,66 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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