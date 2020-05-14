Жители Энгельса жалуются, что школьникам не выдают пайки

14 Май 2020 2020-05-14T20:25:44+03:00

Одна из родителей отметила, что многих ввели в заблуждение собственные классные руководители

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Жители Энгельса жалуются, что им не выдают продуктовые наборы в школах города.

- Ситуация удручающая. До сих пор часть энгельсских семей не получила пайки за апрель, некоторые и за май и не получили, — сообщила «КП-Саратов» Ирина Студенская.

По ее словам, многих родителей ввели в заблуждение собственные классные руководители.

- По сей день они отвечают, что продукты не положены тем семьям, чьи дети не питались в школьной столовой, — отметила женщина.

Также классные руководители заявляют, что продукты не могут выдать тем, чье удостоверение многодетной семьи или справка о признании малоимущими просрочены.

- Они, видимо, не в курсе о распоряжении президента об автоматическом продлении документов. Возникает справедливый вопрос к качеству работы местного комитета образования, раз они так и не смогли за полтора месяца донести информацию до своих подчиненных и организовать своевременную выдачу продуктов. А родители так и сидят в недоумении, отчего же другим дают, а им нет, — возмущается жительница Энгельса.

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ИСТОЧНИК KP.RU