2020-05-14T20:25:44+03:00
Общество

Жители Энгельса жалуются, что школьникам не выдают пайки

Одна из родителей отметила, что многих ввели в заблуждение собственные классные руководители
Ольга Симонова
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

Жители Энгельса жалуются, что им не выдают продуктовые наборы в школах города.

- Ситуация удручающая. До сих пор часть энгельсских семей не получила пайки за апрель, некоторые и за май и не получили, — сообщила «КП-Саратов» Ирина Студенская.

По ее словам, многих родителей ввели в заблуждение собственные классные руководители.

- По сей день они отвечают, что продукты не положены тем семьям, чьи дети не питались в школьной столовой, — отметила женщина.

Также классные руководители заявляют, что продукты не могут выдать тем, чье удостоверение многодетной семьи или справка о признании малоимущими просрочены.

- Они, видимо, не в курсе о распоряжении президента об автоматическом продлении документов. Возникает справедливый вопрос к качеству работы местного комитета образования, раз они так и не смогли за полтора месяца донести информацию до своих подчиненных и организовать своевременную выдачу продуктов. А родители так и сидят в недоумении, отчего же другим дают, а им нет, — возмущается жительница Энгельса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Валерий Радаев поручил разобраться с отключением горячей воды
Жители Энгельса жалуются, что школьникам не выдают пайки
МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса
Сегодня ночью начнут ремонтировать улицу Некрасова
В Саратове вдвое увеличится количество автобусов для дачников
В Саратовской области увеличился прожиточный минимум
Выпускные в школе в Саратове 2020: будут ли проходить и когда состоятся
Мошенник оставил жительницу Калининского района без 100 тыс. рублей
Почта России расскажет, как повысить эффективность бизнеса
В Балакове директора фирмы подозревают в укрытии налогов на 2,8 млн рублей
Саратовская область получит миллиард рублей на расселение аварийных домов
Последний звонок в Саратове 2020: будет ли проходить и когда состоится
В Саратове пьяный мужчина после падения с балкона убежал от врачей
Штрафы за отсутствие маски у детей в Саратове во время коронавируса: кому могут их выписать
Депутат облдумы Андрей Воробьев помог юной спортсменке отправиться на первенство Европы по каратэ киокусинкай
Депутат Госдумы Евгений Примаков передал горбольнице №1 противоэпидемические костюмы