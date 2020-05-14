Сегодня ночью начнут ремонтировать улицу Некрасова
В Саратове сегодня ночью начнут ремонтировать улицу Некрасова.
- В ночь на 15 мая при благоприятных погодных условиях дорожные рабочие приступят к фрезеровке, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Ремонт будет вестись на участке от Чернышевского до Московской — на площади 6 885 кв. м.
Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Некрасова станет 18-й улицей, на которой восстановят асфальт.
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ИСТОЧНИК KP.RU