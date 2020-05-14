14 Май 2020 2020-05-14T18:15:57+03:00

Асфальт будут восстанавливать на участке от Чернышевского до Московской

Изменить размер текста: A A

В Саратове сегодня ночью начнут ремонтировать улицу Некрасова.

- В ночь на 15 мая при благоприятных погодных условиях дорожные рабочие приступят к фрезеровке, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Ремонт будет вестись на участке от Чернышевского до Московской — на площади 6 885 кв. м.

Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Некрасова станет 18-й улицей, на которой восстановят асфальт.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU