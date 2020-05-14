2020-05-14T18:18:08+03:00
Общество

В Саратове будет ходить в два раза больше автобусов для дачников

Прошел рейд по дезинфекции транспорта
Дарья Вострикова
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Сегодня, 14 мая, замминистра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко вместе с чиновниками и сотрудниками МКУ «Транспортное управление» провел рейд по автобусам.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, проверили автобус №2Д, маршрутки №№95 и 89, а также пригородные автобусы №№222, 240, 236, 243.

Делегация посмотрела, есть ли в салонах средства для дезинфекции, маски и перчатки у водителей. Выяснилось, что талоны на социальные проездные за прошлые месяцы принимаются.

Иван Козаченко отметил, что конечная остановка маршрута №95 в поселке Зональный не благоустроена. Он сказал, что жители жаловались на заполненность маршрутов, поэтому с завтрашнего дня на дороги выйдет в два раза больше транспорта. Будут ходить дополнительные автобусы на маршрутах №№222, 240, 236, 243.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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