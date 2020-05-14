14 Май 2020 2020-05-14T17:52:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области увеличился прожиточный минимум.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве занятости, труда и миграции, его величина за I квартал 2020 года установлена постановлением правительства.

Теперь величина прожиточного минимума на душу населения составила 9 138 рублей, для трудоспособного населения — 9 849 рублей, пенсионеров — 7 565 рублей, а для детей — 9 451 рубль.

- По сравнению с IV кварталом 2019 года он увеличился на душу населения на 329 рублей (3,7%), — сообщили «КП-Саратов» в Минзанятости.

Увеличение прожиточного минимума позволит большему количеству населения области получать меры государственной социальной поддержки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU