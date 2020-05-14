В Саратовской области увеличился прожиточный минимум
В Саратовской области увеличился прожиточный минимум.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве занятости, труда и миграции, его величина за I квартал 2020 года установлена постановлением правительства.
Теперь величина прожиточного минимума на душу населения составила 9 138 рублей, для трудоспособного населения — 9 849 рублей, пенсионеров — 7 565 рублей, а для детей — 9 451 рубль.
- По сравнению с IV кварталом 2019 года он увеличился на душу населения на 329 рублей (3,7%), — сообщили «КП-Саратов» в Минзанятости.
Увеличение прожиточного минимума позволит большему количеству населения области получать меры государственной социальной поддержки.
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ИСТОЧНИК KP.RU