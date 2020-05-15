В Саратове ожидается дождь в пятницу
На улице будет ветрено
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Сегодня, 15 мая, в Саратове утром и днем ожидается дождь.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 4-9 м/с, местами его порывы достигнут 15 м/с.
Столбик термометра поднимется до +15…+17 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU