В Саратове ожидается дождь в пятницу

15 Май 2020 2020-05-14T16:30:03+03:00

На улице будет ветрено

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Сегодня, 15 мая, в Саратове утром и днем ожидается дождь.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 4-9 м/с, местами его порывы достигнут 15 м/с.

Столбик термометра поднимется до +15…+17 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU