Мошенник оставил жительницу Калининского района без 100 тыс. рублей

14 Май 2020 2020-05-14T16:26:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Калининского района из-за мошенника лишилась 100 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с ее счета кто-то пытается списать деньги.

Чтобы спасти средства, нужно перевести их на безопасный счет, как и сделала доверчивая женщина.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU