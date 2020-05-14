Мошенник оставил жительницу Калининского района без 100 тыс. рублей
Жительница Калининского района из-за мошенника лишилась 100 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с ее счета кто-то пытается списать деньги.
Чтобы спасти средства, нужно перевести их на безопасный счет, как и сделала доверчивая женщина.
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ИСТОЧНИК KP.RU