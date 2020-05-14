Почта России расскажет, как повысить эффективность бизнеса
В период самоизоляции и ограничительных мер во многих странах наблюдается спад в традиционном ритейле. Вместе с тем растет востребованность цифровых дистанционных сервисов и онлайн-торговли.
Кроме удобства и разнообразия ассортимента, к списку преимуществ добавилась безопасность. Поэтому люди стали чаще покупать онлайн.
Почта России разработала ряд решений, которые помогут интернет-магазинам масштабировать бизнес и справиться со стремительным с ростом спроса.
Эти решения также помогут поставщикам партий товаров снизить издержки и расширить географию деятельности.
Узнать об этих возможностях можно на вебинаре на тему «5 решений Почты России для повышения эффективности бизнеса».
В роли экспертов выступят:
- Виталий Нотченко, директор по региональным продажам;
- Павел Сергеев, заместитель директора по электронной коммерции Макрорегиона Волга;
- Алексей Вдовин, руководитель отдела технологий для электронной коммерции;
- Людмила Фролова, руководитель группы по промышленным решениям;
- Игорь Яшин, руководитель направления по развитию экспорта;
- Анна Коломенская, руководитель направления по развитию фулфилмента.
Во время вебинара обсудят следующие темы:
- Обновленные услуги доставки с самой широкой географией и выгодными условиями;
- Цифровые сервисы и простое подключение к услугам Почты: Оферта, Otpravka.pochta.ru, API интеграция;
- Перевозка сборных грузов с тарификацией многоместных отправлений и обновление услуги EMS Ритейл;
- Фулфилмент. Логистические решения для маркетплейсов и интернет-магазинов.
- Специальный анонс нового цифрового сервиса — упрощенный возврат НДС экспортерам.
Вебинар состоится 19 мая 2020 года в 11:00 по московскому времени (12:00 по Саратову). Принять в нем участие можно, зарегистрировавшись на сайте: https://www.pochta.ru/event-registration/.
ИСТОЧНИК KP.RU