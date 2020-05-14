Почта России расскажет, как повысить эффективность бизнеса

14 Май 2020 2020-05-14T16:21:31+03:00

Вебинар на тему «5 решений Почты России для повышения эффективности бизнеса» состоится 19 мая

Изменить размер текста: A A

В период самоизоляции и ограничительных мер во многих странах наблюдается спад в традиционном ритейле. Вместе с тем растет востребованность цифровых дистанционных сервисов и онлайн-торговли.

Кроме удобства и разнообразия ассортимента, к списку преимуществ добавилась безопасность. Поэтому люди стали чаще покупать онлайн.

Почта России разработала ряд решений, которые помогут интернет-магазинам масштабировать бизнес и справиться со стремительным с ростом спроса.

Эти решения также помогут поставщикам партий товаров снизить издержки и расширить географию деятельности.

Узнать об этих возможностях можно на вебинаре на тему «5 решений Почты России для повышения эффективности бизнеса».

В роли экспертов выступят:

- Виталий Нотченко, директор по региональным продажам;

- Павел Сергеев, заместитель директора по электронной коммерции Макрорегиона Волга;

- Алексей Вдовин, руководитель отдела технологий для электронной коммерции;

- Людмила Фролова, руководитель группы по промышленным решениям;

- Игорь Яшин, руководитель направления по развитию экспорта;

- Анна Коломенская, руководитель направления по развитию фулфилмента.

Во время вебинара обсудят следующие темы:

- Обновленные услуги доставки с самой широкой географией и выгодными условиями;

- Цифровые сервисы и простое подключение к услугам Почты: Оферта, Otpravka.pochta.ru, API интеграция;

- Перевозка сборных грузов с тарификацией многоместных отправлений и обновление услуги EMS Ритейл;

- Фулфилмент. Логистические решения для маркетплейсов и интернет-магазинов.

- Специальный анонс нового цифрового сервиса — упрощенный возврат НДС экспортерам.

Вебинар состоится 19 мая 2020 года в 11:00 по московскому времени (12:00 по Саратову). Принять в нем участие можно, зарегистрировавшись на сайте: https://www.pochta.ru/event-registration/.

ИСТОЧНИК KP.RU