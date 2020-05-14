В Балакове директора фирмы подозревают в укрытии налогов на 2,8 млн рублей

14 Май 2020 2020-05-14T16:05:53+03:00

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В Балакове на директора общества с ограниченной ответственностью, которое занимается производством строительных металлоконструкций, возбуждено уголовное дело.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, он сокрыл налоги за период с 1 января 2019 года по 31 марта 2020 года.

Для их взыскания все расходные операции по его расчетным счетам были приостановлены. Тогда злоумышленник поручил бухгалтеру, чтобы деньги были перечислены на чужие счета.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU