Саратовская область получит миллиард рублей на расселение аварийных домов

14 Май 2020 2020-05-14T15:46:34+03:00

Новое жилье получат около двух тыс. человек

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Саратовская область получит миллиард рублей на переселение граждан из аварийных домов.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, соглашение на предоставление субсидии в сумме 1,192 млрд рублей уже подписано.

Это позволит предоставить квартиры почти двум тыс. жителей аварийных домов, признанных такими до 1 января 2017 года.

- Всего в рамках федерального проекта планируется расселить 371 многоквартирный дом площадью 153 тыс. кв. м, а это 4,5 тыс. квартир и 9 792 человека. Речь идет о многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом. В 2019 году было переселено 706 человек. К концу 2020 года планируем расселить 880 человек. На данный момент расселено 52 гражданина, — рассказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.

Переселение граждан ведется в Саратовской области в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

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ИСТОЧНИК KP.RU