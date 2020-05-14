Выпускные в школе в Саратове 2020: будут ли проходить и когда состоятся

14 Май 2020 2020-05-14T16:27:24+03:00

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Самый важный день в жизни каждого школьника — выпускной, при переходе из младших классов в старшие, у девятых и одиннадцатых классов в этом году состоится.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, этот праздник будет организован таким образом, чтобы сохранить здоровье выпускников, родителей, педагогов, а также избежать массового скопления людей. То есть в онлайн-формате.

Ни о какой отмене, даже из-за введенных ограничений на территории региона до конца мая, речи не идет.

Каждое образовательное учреждение само выберет, как лучше провести этот день. Например, устроить челлендж или акцию, поздравить друг друга по видеосвязи, собрать конференцию в интернете, провести прямой эфир и трансляцию в соцсетях. Это будут обсуждать родители и сами выпускники.

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ИСТОЧНИК KP.RU