Последний звонок в Саратове 2020: будет ли проходить и когда состоится

14 Май 2020 2020-05-14T15:30:14+03:00

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Традиционные последние звонки для школьников Саратовской области в 2020 году прозвучат.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, даже сложившаяся эпидемиологическая ситуация не является причиной для такого важного события в жизни ребят — прощания со школой.

Напомним, ограничительные меры в Саратовской области из-за распространения коронавирусной инфекции продлены до 31 мая.

Эти мероприятия пройдут 29 мая, в новом формате — онлайн-режиме.

Как именно это будет проходить: с запуском флешмобов, на онлайн-платформе, а может — по видеосвязи, решат образовательные организации после обсуждения с родителями и самими учениками.

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ИСТОЧНИК KP.RU