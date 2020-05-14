Последний звонок в Саратове 2020: будет ли проходить и когда состоится
Традиционные последние звонки для школьников Саратовской области в 2020 году прозвучат.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, даже сложившаяся эпидемиологическая ситуация не является причиной для такого важного события в жизни ребят — прощания со школой.
Напомним, ограничительные меры в Саратовской области из-за распространения коронавирусной инфекции продлены до 31 мая.
Эти мероприятия пройдут 29 мая, в новом формате — онлайн-режиме.
Как именно это будет проходить: с запуском флешмобов, на онлайн-платформе, а может — по видеосвязи, решат образовательные организации после обсуждения с родителями и самими учениками.
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ИСТОЧНИК KP.RU