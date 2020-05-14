В Саратове пьяный мужчина после падения с балкона убежал от врачей
Сегодня, 14 мая, пьяный мужчина упал с балкона третьего этажа дома №54 на Большой Садовой улице в Саратове.
Как сообщает портал «ЧП Саратов», по предварительным данным, гражданин слезал с балкона пятого этажа вниз, но сорвался по пути.
После этого он отряхнулся, а когда увидел медиков, убежал.
На месте работали сотрудники ЦМК, полицейские. Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU