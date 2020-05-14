Штрафы за отсутствие маски у детей в Саратове во время коронавируса: кому могут их выписать

14 Май 2020 2020-05-14T15:30:24+03:00

За отсутствие маски у несовершеннолетнего будет отвечать его родитель или опекун Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Саратовской области уже больше недели действует масочный режим, но прилежно соблюдать его граждане не торопятся.

Напомним, согласно тексту постановления 208-П средства индивидуальной защиты строго положено носить в зданиях, куда имеют доступ физические лица, организациях, магазинах, предприятиях услуг, транспорте, на улице и в других публичных местах при наличии массового скопления людей и отсутствия социальной дистанции.

Однако на улице можно встретить как взрослых, которые решили пренебречь этим документом, так и детей. За это предусмотрено наказание в виде штрафа, но пока что такой практики нет.

- Люди обязаны ходить в масках и это абсолютно обусловленная мера, потому что, как мне объясняли врачи, есть такое понятие, как вирусная нагрузка. Когда один человек чихает, то через маску у него не проходит, если он сам болеет или заболел и не знает. Капли не распространяются, а вирус переносится именно в них. В случае если на человека чихнули, чем больше капля, которая попадает на слизистую оболочку, тем больше вирусная нагрузка и тем тяжелее иммунитету справиться со всем, — рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Омбудсмен подчеркнула, что к людям, которые не надевают средства защиты, могут применить определенные санкции. Если это ребенок, за него будут отвечать родители. Однако пока в практике такого не было, чтобы правоохранители подходили к детям и спрашивали, почему на них не надето средство защиты.

Она отметила, что на улице маска не особо эффективна, ведь там достаточно большая дистанция между людьми, если ее соблюдать. Тем более сейчас гражданам разрешили выходить на улицу по два человека.

Средство защиты, по ее мнению, важно носить в транспорте и магазине. Она защищает и ребенка и его от других, ведь дети часто бывают, со слов медиков, потенциальными носителями инфекции и не иметь внешних проявлений этого.

В пресс-службе УМВД Саратова «КП-Саратов» пояснили, что за появление детей в общественных местах без масок ответственность несут их родители или опекуны. Именно они обязаны выплачивать штрафы.

Тех, кто не носит средства индивидуальной защиты, ждут санкции по статье 20.6.1 КоАП РФ. То есть предупреждение или штраф от 1 до 30 тыс. рублей.

Полиция будет составлять только протокол на нарушителя, а меру наказания будет определять суд в каждом конкретном случае.

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ИСТОЧНИК KP.RU