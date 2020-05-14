Депутат облдумы Андрей Воробьев помог юной спортсменке отправиться на первенство Европы по каратэ киокусинкай

14 Май 2020 2020-05-14T15:22:50+03:00

Он уже не в первый раз оказывает поддержку клубу «Спарта»

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Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев посетил энгельсский спортивный клуб «Спарта» входящий в Федерацию по каратэ киокусинкай. Он оказал поддержку юной спортсменке Варваре Шитиковой и помог отправиться на первенство Европы.

Уже пятый год в этом спортивном клубе занимаются более 100 воспитанников. Осваивают единоборства ребята успешно, занимая призовые места на всероссийских и международных соревнованиях. В этом году юная спортсменка Варвара Шитикова была отобрана в состав Сборной России от Саратовской области по каратэ киокусинкай. В сентябре 2020 года школьница отправится на первенство Европы защищать честь страны. Андрей Воробьев оказал материальную помощь спортсменке в поездке на международные соревнования.

- Движение каратэ киокусинкай в городе развивается очень хорошо, все больше ребят приходят в этот спорт. Перспективных спортсменов обязательно надо поддерживать и оказывать благотворительную помощь в организации соревнований и поездок. Это очень важно, чтобы ребята могли встречаться с новыми соперниками и повышать свое спортивное мастерство, — отметил депутат. Он пожелал Варваре Шитиковой удачи и побед.

Ранее Андрей Воробьев уже оказывал материальную поддержку спортивному клубу «Спарта», выделив средства на приобретение инвентаря.

Участники клуба вручили депутату благодарственное письмо.

Депутату вручили благодарственное письмо

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ИСТОЧНИК KP.RU