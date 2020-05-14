Депутат Госдумы Евгений Примаков передал горбольнице №1 противоэпидемические костюмы
Депутат Государственной думы Евгений Примаков (фракция «Единая Россия») оказал благотворительную помощь сотрудникам Саратовской городской больницы №1 имени Ю. Я. Гордеева.
Комплекты многоразовых защитных костюмов для медицинских работников передал помощник депутата Илья Кухарев.
В медучреждении функционирует отделение для оказания помощи больным с внебольничными пневмониями. Созданы бригады врачей и медсестер. В отделении есть необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты и инвентарь. Полученные многоразовые костюмы помогут защитить медработников от возможного заражения инфекцией.
Благодарность за оказанную помощь от лица всего коллектива выразил главврач горбольницы №1 Евгений Ковалев.
- В сложившихся сегодня условиях на первом месте — средства индивидуальной защиты медицинских работников. Благодаря оказанной благотворительной помощи наш «стратегический» запас пополнился столь необходимыми многоразовыми костюмами, — отметился Ковалев.
ИСТОЧНИК KP.RU