Депутат Госдумы Евгений Примаков передал горбольнице №1 противоэпидемические костюмы

14 Май 2020 2020-05-14T14:46:27+03:00

Главврач больницы от лица всего коллектива выразил благодарность за оказанную помощь

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Депутат Государственной думы Евгений Примаков (фракция «Единая Россия») оказал благотворительную помощь сотрудникам Саратовской городской больницы №1 имени Ю. Я. Гордеева.

Комплекты многоразовых защитных костюмов для медицинских работников передал помощник депутата Илья Кухарев.

В медучреждении функционирует отделение для оказания помощи больным с внебольничными пневмониями. Созданы бригады врачей и медсестер. В отделении есть необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты и инвентарь. Полученные многоразовые костюмы помогут защитить медработников от возможного заражения инфекцией.

Благодарность за оказанную помощь от лица всего коллектива выразил главврач горбольницы №1 Евгений Ковалев.

- В сложившихся сегодня условиях на первом месте — средства индивидуальной защиты медицинских работников. Благодаря оказанной благотворительной помощи наш «стратегический» запас пополнился столь необходимыми многоразовыми костюмами, — отметился Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU