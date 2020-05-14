Безработица в Саратовской области выросла в 2,2 раза

14 Май 2020 2020-05-14T14:30:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области зарегистрировано 22 894 безработных.

Как заявила на брифинге первый заместитель министра занятости, труда и миграции Наталья Жуковская, к началу года рост составил 2,2 раза.

Такие показатели в целом характерны для России, отметила она.

- У нас ситуация достаточно стабильная и находится под контролем, — заявила она.

Из общего числа безработных пособие получают 90%. Наталья Жуковская объяснила, по какой причине заявителю может быть отказано.

Она также обрисовала примерный «портрет безработного», повторив практически те же данные, что накануне озвучил зампред правительства Сергей Наумов. По словам Натальи Жуковской, большинство уволились по собственному желанию — 67%.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU