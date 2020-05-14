В Саратовской области около 10% безработных не получают пособие
Не все безработные Саратовской области смогут получить пособия.
Как заявила первый заместитель министра занятости, труда и миграции Наталья Жуковская, обычно это связано с нехваткой необходимых справок.
Дело в том, что все сведения центры занятости получают из Пенсионного фонда, а туда их отправляет работодатель. Это данные о предыдущем месте работы, сроках увольнения и уровне оплаты труда.
- Если работодатель не предоставляет сведения, по закону это положено делать на следующий день после увольнения, то у нас проблема с информацией. Из Пенсионного фонда поступает отрицательный ответ, и на его основании мы отказываем человеку. В каждом конкретном случае приходится разъяснять работнику, в чем причина, — отметила Наталья Жуковская.
Она призвала работодателей более ответственно относиться к своим обязанностям.
Сейчас в регионе зарегистрировано 22 894 безработных. Пособие получают около 90% из них.
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ИСТОЧНИК KP.RU