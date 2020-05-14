Обнародован состав продуктовых наборов для саратовских школьников

14 Май 2020 2020-05-14T15:19:58+03:00

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В Саратове школьникам на самоизоляции продолжают выдавать продуктовые наборы вместо льготного питания. Их получили около 19 тыс. ребят.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, каждое учреждение выбирало, куда и когда родителям надо прийти за пайками. При этом соблюдалась социальная дистанция и меры защиты — продукты выдавали люди в масках и перчатках.

В состав набора для младшеклассников входят макароны, гречка, сокосодержащий напиток/нектар/сок и сладкое в индивидуальной упаковке. Учащимся 5-8 классов положено все то же самое, а еще сахар и сгущенка.

Старшеклассники вдобавок ко всему перечисленному получили крупу, муку высшего сорта и сухой завтрак.

На продукты имеются сертификаты качества.

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ИСТОЧНИК KP.RU