В Саратове индекс самоизоляции упал до 1,6 балла

14 Май 2020 2020-05-14T14:55:07+03:00

Показатель один из самых низких

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Сегодня, 14 мая, индекс самоизоляции в Саратове на 14:01 составил 1,6 балла.

Этот показатель считает Яндекс, исходя из активности горожан до эпидемии и в обычный день. Чем выше цифра, тем прилежнее граждане сидят дома, и наоборот.

Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек Саратова занимает одно место с Краснодаром, Тюменью. В лидерах Махачкала, Владивосток (3,1).

В миллионниках жители тоже неохотно сидят дома. Индекс в столице составил 2,3 балла, в Санкт-Петербурге — 1,8 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU