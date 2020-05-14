В Саратове индекс самоизоляции упал до 1,6 балла
Сегодня, 14 мая, индекс самоизоляции в Саратове на 14:01 составил 1,6 балла.
Этот показатель считает Яндекс, исходя из активности горожан до эпидемии и в обычный день. Чем выше цифра, тем прилежнее граждане сидят дома, и наоборот.
Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек Саратова занимает одно место с Краснодаром, Тюменью. В лидерах Махачкала, Владивосток (3,1).
В миллионниках жители тоже неохотно сидят дома. Индекс в столице составил 2,3 балла, в Санкт-Петербурге — 1,8 балла.
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ИСТОЧНИК KP.RU