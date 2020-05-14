В Заводском районе водитель «Газели» сбил девушку
Авария произошла на пешеходном переходе
Фото городской Госавтоинспекции
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В Заводском районе Саратова сегодня утром, 14 мая, водитель «Газели» сбил девушку.
- По предварительным данным, в 07:30 напротив дома №2 по улице Маркина 30-летний мужчина за рулем авто на пешеходном переходе наехал на 21-летнюю девушку, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.
Пострадавшую госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU