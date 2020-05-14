Новоузенский район могут закрыть на карантин из-за коронавируса
Новоузенский район Саратовской области могут закрыть на карантин из-за вспышки коронавируса.
Замглавы Роспотребнадзора Надежда Матвеева заявила на брифинге в Минздраве, что там сейчас 49 случаев заражения. Показатель заболеваемости выше среднеобластного, ведомство анализирует ситуацию.
- Решение не принято, вопрос прорабатывается. Проводится анализ ситуации в районе, — заявила Матвеева.
Напомним, ранее из-за вспышек заболевания коронавирусом на карантин отправляли Ершовский и Балтайский районы, а также села Черкасское, Спасское в Вольском районе и Озерное в Аткарском.
Однако с Балтайского района позднее было принято решение снять карантин, там в последнее время не было новых случаев заболевания коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU